Эммануэль Макрон: еще никогда Европа не была в такой большой опасности

Как бы мы противостояли кризисам финансового капитализма без евро, который является силой для всего Европейского Союза? Европа — это также тысячи ежедневных проектов, меняющих облик наших регионов: отремонтированная школа, построенная дорога и долгожданное появление высокоскоростного доступа в Интернет. Эта борьба является ежедневным обязательством, потому что Европа, как и мир, не есть нечто данное навсегда. Я неустанно веду этот бой во имя Франции, чтобы продвигать Европу вперед и защищать ее модель. Мы продемонстрировали, что то, о чем нам говорили, что это недостижимо: создание европейского оборонного потенциала и защита социальных прав, оказались реальной возможностью.

И все же нам необходимо сделать больше и как можно скорее, поскольку существует другая ловушка: ловушка статус-кво и покорности. Столкнувшись с серьезными мировыми кризисами, граждане очень часто нас спрашивают: ”Где Европа? Что делает Европа?” В их глазах она стала бездушным рынком.

И все же Европа — это не просто рынок. Это проект. Рынок целесообразен, но он не должен умалять необходимость границ, которые защищают, и ценностей, которые объединяют. Националисты заблуждаются, когда утверждают, что путем выхода из Европы они защищают нашу идентичность, потому что именно европейская цивилизация нас объединяет, освобождает и защищает. Но те, кто не хотят ничего менять, также заблуждаются, потому что они отрицают страхи, которые испытывают наши народы, сомнения, которые подрывают наши демократии. Наш континент проходит через поворотный момент, момент, когда нам вместе необходимо переосмыслить облик нашей цивилизации в меняющемся мире, с политической и культурной точки зрения. Это момент для европейского обновления. Поэтому, сопротивляясь искушению изоляции и разногласий, я предлагаю построить это обновление сообща вокруг трех амбиций: свободы, защиты и прогресса.

Защитить нашу свободу

Европейская модель основана на свободе человека и разнообразии мнений и творчества. Нашей первой свободой является демократическая свобода: свобода выбирать наших лидеров, поскольку иностранные державы пытаются влиять на наше голосование на каждых выборах. Я предлагаю создать Европейское агентство по защите демократии, которое предоставит каждому государству-члену европейских экспертов для защиты их избирательных процессов от кибератак и манипуляций. В этом же духе независимости, мы должны также запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами. У нас должны быть европейские правила, запрещающие любые подстрекательства к ненависти и насилию, идущие из Интернета, поскольку уважение к личности является основой нашей цивилизации, основанной на достоинстве.

Защитить наш континент

Основанный на внутреннем примирении, ЕС забыл посмотреть на реалии мира. Тем не менее, ни одно сообщество не может создать чувство принадлежности, если у него нет границ, которые оно защищает. Граница представляет свободу в безопасности. Поэтому нам необходимо пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хочет стать ее частью, должны соблюдать обязательства ответственности (строгий пограничный контроль) и солидарности (одна политика предоставления убежища с одинаковыми правилами принятия и отказа). Нам понадобятся общие пограничные силы и Европейское бюро по предоставлению убежища, строгие обязательства по контролю и европейская солидарность, в которую каждая страна внесет свой вклад под руководством Европейского совета по внутренней безопасности. Что касается вопроса миграции, я верю в Европу, которая защищает как свои ценности, так и свои границы.

Те же стандарты должны применяться и к обороне. За последние два года был достигнут существенный прогресс, но нам необходимо установить четкий курс: договор по обороне и безопасности должен определять наши основные обязательства в сотрудничестве с НАТО и нашими европейскими союзниками: увеличение расходов на оборону, полноценно действующая статья о взаимной обороне, и Совет европейской безопасности с участием Соединенного Королевства при подготовке наших коллективных решений.

Наши границы также должны гарантировать честную конкуренцию. Какая держава в мире захочет вести дальнейшую торговлю с теми, кто не соблюдает ни одно из своих правил? Мы не можем молча страдать. Нам необходимо реформировать нашу политику в области конкуренции и изменить нашу торговую политику путем введения штрафов или запрета в Европе предприятий, которые подрывают наши стратегические интересы и фундаментальные ценности, такие как экологические стандарты, защита данных и справедливая уплата налогов; принятие европейских преференций в стратегических отраслях и наших государственных закупках, как это делают наши американские и китайские конкуренты.

Восстановить дух прогресса