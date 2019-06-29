Элтон Джон заблуждается: Путин рассказал об отношении к ЛГБТ в России

Путин подчеркнул, что очень уважает Элтона Джона, он гениальный музыкант. "Но я думаю, что он заблуждается", — добавил он.

Российский лидер напомнил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ относится к несовершеннолетним. "Дайте человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью — пять или шесть полов напридумали, я даже не понимаю, что это такое", — сказал Путин.

Проблема, по его словам, заключается в том, что ЛГБТ-сообшестве "достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения" большинству. Путин призвал к лояльности, открытости и транспарентности. "Надо уважать всех — это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения", — добавил он.