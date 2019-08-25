Елизавета II пожаловалась на Дональда Трампа

Дональд и Меланья Трамп совершили первый официальный визит в Великобританию в начале июня. Он длился три дня. Только за первый день визита вертолет, в котором находились президент США и его жена, дважды приземлялся на лужайке перед Букингемским дворцом. Также на газон по меньшей мере один раз приземлялся вертолет с сопровождающими Трампа, приводит "Медуза" текст The Sunday Times.
На следующий день после прибытия президента США Елизавета II беседовала с Скоттом Моррисоном, который прилетел в Великобританию на торжества в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии. Королева пожаловалась, что от колес и двигателей вертолетов Трампа на газоне перед Букингемским дворцом остались следы. ”Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена”, — сказала Елизавета II. The Sunday Times отмечает, что это замечание было сделано в доброжелательной манере.
Сам Трамп после визита в Великобританию заявлял, что больше всего был впечатлен именно встречей с королевой.
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