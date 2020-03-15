Елизавета II на фоне вспышки коронавируса переехала подальше от публики

Они будут находиться в Виндзорском замке. Если проблема заболеваемости обострится, королеву и ее супруга на время эпидемии перевезут в Сандрингемский дворец в Норфолке.

Источник, близкий к королевской семье, сообщил газете The Sun, что Елизавета II чувствует себя хорошо, но было принято решение, что переезд обезопасит королеву в свете приближающихся торжеств в честь ее 94-летия.

Собеседник издания отметил, что Елизавета II в последнее время принимала в Букингемском дворце многих политиков и высокопоставленных лиц. Кроме того, этот дворец отличается большой численностью обслуживающего персонала: в нем служат около 500 человек, что создает риски на фоне распространения коронавируса.

К утру воскресенья число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 1 140.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!