Елена Малышева рекомендует новый способ профилактики COVID-19

Для минимизации риска заражения COVID-19 она порекомендовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, в составе которых содержится хлорид цетилпиридин.

”Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи”, — сказала Малышева.

При этом эпидемиолог Александр Горелов отметил в эфире Первого канала, что использование специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно ”убить” коронавирусную инфекцию на шесть часов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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