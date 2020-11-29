Елена Малышева рекомендует новый способ профилактики COVID-19

Врач Елена Малышева в эфире российского Первого канала рассказала про способ профилактики коронавируса нового типа.
Для минимизации риска заражения COVID-19 она порекомендовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, в составе которых содержится хлорид цетилпиридин.
”Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи”, — сказала Малышева.
При этом эпидемиолог Александр Горелов отметил в эфире Первого канала, что использование специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно ”убить” коронавирусную инфекцию на шесть часов.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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