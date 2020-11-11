Эксперты предрекли банкам Евросоюза волну "плохих" кредитов

Хотя Кёниг отвергла предложения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о создании сети "плохих банков" для решения проблемы роста невозвратов по кредитам, она предупредила, что банкам необходимо провести интенсивную работу по разделению жизнеспособных и нежизнеспособных кредитов.

В интервью FT Кёниг также призвала Европейский союз привести свои правила оказания государственной помощи банкам, испытывающим проблемы, в соответствие с режимом санации, который применяется для предотвращения системных финансовых кризисов. По словам главы SRB, в настоящее время в системе имеется "несоответствие".

SRB — специальный орган, созданный после европейского долгового кризиса для сопровождения сворачивания деятельности проблемных банков. В полной мере он начал работать с 2016 года. Тогда механизм санации проблемных банков (Single Resolution Mechanism, SRM) был впервые использован в отношении испанского Banco Popular.

В прошлом месяце председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа сообщил, что в "тяжелом, но правдоподобном" сценарии объем проблемных кредитов в банках еврозоны может достичь 1,4 трлн евро, что гораздо выше уровней, зафиксированных во время мирового финансового кризиса 2008 года и последовавшего за ним кризиса суверенного долга в странах ЕС.

Кёниг сказала, что пока слишком рано говорить, насколько серьезной окажется ситуация с безнадежными кредитами, поскольку это будет зависеть от характера экономического спада и восстановления. Меры, принимаемые правительствами в настоящее время, такие как схемы государственных гарантий, "защищают" кредитные организации, добавила она.

Тем не менее, по ее словам, проблемные кредиты могут начать появляться на балансах банков в первом и втором кварталах следующего года. "Лучшее, что можно сделать, это решить проблему на раннем этапе", — отметила Кёниг.