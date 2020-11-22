Эксперты о ситуации в Карабахе: мир с далеко идущими последствиями

Война в Нагорном Карабахе продолжалась полтора месяца, а анализ ее геополитических последствий может, похоже, растянуться на месяцы, если не на годы. Во всяком случае участникам онлайн-дискуссии, организованной Германским обществом по изучению Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropa Kunde, DGO) не хватило отведенного часа, чтобы обсудить все аспекты военного конфликта, завершившегося прекращением огня и введением в регион российских миротворческих сил.

В дискуссии участвовали профессор Азербайджанской дипакадемии Азер Бабаев, находящийся сейчас в Гессенском Фонде исследований проблем мира и конфликтов (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung) во Франкфурте-на-Майне; Гюнтер Бехлер, швейцарский дипломат и бывший спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу, а также Ричард Гирагосян, аналитик и основатель Центра региональных исследований в Ереване.

Война в Карабахе — поражение мультилатерализма

По мнению Гюнтера Бехлера, армяно-азербайджанский военный конфликт ознаменовал поражение международного права, мультилатерализма и попыток разрешения конфликтов дипломатическими способами. Российское руководство, в свою очередь, по выражению Бехлера, "фантастически" использовало предоставившийся шанс для укрепления своих позиций в регионе, и в результате обе стороны конфликта получили то, чего меньше всего хотели — миротворческие войска России.

В свою очередь, ЕС, по мнению швейцарского дипломата, рискует в очередной раз "потерять" Южный Кавказ. В Армении, указал он, после поражения в войне за Карабах под ударом оказался "демократический эксперимент" — правительство Пашиняна, пришедшее к власти в результате мирных протестов в 2018 году.

Одновременно с этим Грузия переживает очередное внутриполитическое обострение после парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Что же касается Азербайджана, там, по словам Бехлера, уже установлен авторитарный режим. Бывший спецпредставитель ОБСЕ в регионе считает, что, в отличие от России, ни ЕС, ни США не готовы играть в регионе более заметную роль.