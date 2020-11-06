Эксперты назвали место, где чаще всего происходит заражение коронавирусом

Заражение коронавирусом нового типа чаще всего происходит в транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала ”Россия 1”.
По ее словам, места, где не получается соблюдать социальную дистанцию, являются самыми опасными.
”Чаще всего люди заражаются в транспорте”, — подчеркнула Попова.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.
В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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