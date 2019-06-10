Эксперты МВД России заявили об отсутствии следов наркотиков у Голунова

"На поверхностях представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв, на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин… следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ — не обнаружено", — говорится в заключении экспертов, которое в понедельник, 10 июня, опубликовал в своем Telegram руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Адвокаты "Агоры" представляют интересы Ивана Голунова.

По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, результаты смывов с ладоней рук и срезов ногтей Ивана Голунова показывают, что он, скорее всего, продолжительное время не имел контакта с наркотическими веществами. Если человек брал в руки наркотики, эксперты могут обнаружить их в смывах в течение двух недель, цитирует высказывание Зыкова интернет-сайт РБК. Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что запрещенных веществ не нашли и в моче Голунова.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил отправить журналиста под домашний арест сроком на два месяца. Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами.