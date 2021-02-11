Эксперты бьют тревогу: из-за пандемии в мире обострилась проблема алкоголизма

Во многих странах из-за пандемии коронавируса были надолго закрыты рестораны и бары. Одновременно из-за запрета на вечеринки с большим количеством гостей выпить рюмочку в приятной компании оказалось практически невозможно. В этой ситуации обороты от продажи алкогольных напитков в Германии сократились, что отразилось, в частности, на финансовом положении пивоварен и винзаводов.

Тем не менее, согласно исследованию под названием Global Drug Survey , за период пандемии COVID-19 потребление алкоголя в мире не уменьшилось, а напротив — значительно возросло за счет того, что люди стали чаще выпивать дома. В опросе приняли участие 58 811 человек из Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и США. При этом 43 процента респондентов заявили, что стали чаще употреблять алкогольные напитки, а 36 процентов опрошенных указали, что в последнее время они пьют спиртное в большем объеме.

Опасные последствия роста потребления алкоголя



Результаты исследования подтверждают и наблюдения немецких психиатров и психотерапевтов, согласно которым во время пандемии в стране возросло потребление алкоголя, сигарет и наркотиков и как следствие — увеличилось число психических расстройств. По данным страхового общества pronova BKK , в котором застрахованы 650 000 человек, шесть из десяти терапевтов стали чаще диагностировать у своих пациентов проблемы с алкоголем. В опросе приняли участие 154 психиатра и психотерапевта.

Многие пытаются отвлечься от бытовых проблем и с помощью медикаментов. Треть опрошенных экспертов подтвердила рост употребления таких сильнодействующих препаратов, как галлюциногены, а также обезболивающие на основе марихуаны и кокаина. В первую очередь, их стали чаще принимать пациенты, у которых еще до начала пандемии наблюдались проблемы с психикой или потреблением алкоголя.

Алкоголизм может стать проблемой каждого



И все же проблема не в том, что люди стали выпивать дома бокал пива или вина, который они раньше выпивали в пивной или ресторане. Проблема возникает, когда один бокал регулярно превращается в целую бутылку.