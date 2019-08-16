Эксперт заявил, что Джеффри Эпштейна могли убить в камере

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился. Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, доктор пришел к такому выводу, опираясь на данные вскрытия миллиардера, которого 10 августа нашли мертвым в тюрьме. По его словам, признаками насильственной смерти является то, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость и на шее были различные повреждения. Также он отметил и то, что задержанного шесть дней держали в специальной камере, где за ним вели наблюдение во избежание самоубийства, однако потом внезапно следить за Эпштейном перестали.
”Теперь я более чем когда-либо подозреваю, что это могло быть убийство”, — подчеркнул Сигел.
Однако доктор добавил, что еще рано окончательно выносить вердикт.
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