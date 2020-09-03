Эксперт о реакции Берлина на отравление Навального

Правительство Германии в среду, 2 сентября, озвучило установленный специалистами бундесвера яд, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. По его данным, это нервно-паралитическое вещество типа "Новичок". Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила с одним из самых жестких заявлений в адрес России за годы своего правления. В интервью DW эксперт по России, бывший сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), рассказал о том, как эти события могут повлиять на отношения ФРГ и РФ, и почему у Берлина могут быть частично связаны руки и что это значит для "Северного потока-2".

DW: Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" - в этом уверено правительство Германии. Это само по себе сенсационное заявление сопровождалось необычно жесткими высказываниями канцлера Меркель , российский посол был вызван в МИД ФРГ, критика прозвучала и из бундестага. Стали ли мы свидетелями одного из самых темных периодов в германо-российских отношениях?

Ханс-Хеннинг Шрёдер: Это существенное ухудшение. Охлаждение отношений продолжается уже несколько лет, но такие жесткие и резкие высказывания – это новый уровень. Федеральное правительство чрезвычайно недовольно тем, как Россия ведет себя на международной арене, в том числе на немецкой земле – достаточно вспомнить убийство год назад грузина чеченского происхождения в Берлине. Тот факт, что Навальный, очевидно, был отравлен, и российское правительство продолжает говорить германскому правительству неправду, это состояние, которое на уровне дипломатии очень сложно выдержать.

- Вы упомянули убийство в Берлине в августе 2019 года, процесс по которому начнется 7 октября.Вэтом случае правительство Германии пока реагировало сдержанно, были высланы два российских дипломата. До этого в 2015 году было хакерское нападение на бундестаг, в котором немецкие следователи обвинили российские спецслужбы. Тем не менее правительство ФРГ вело себя очень сдержанно.Может ли отравление Навального стать последней каплей?Будет ли теперь более жесткая реакция Берлина?