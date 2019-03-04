Эксперт: к чему привел Брестский мир, заключенный Лениным 3 марта 1918 года

Цель Ленина была достигнута в том смысле, что удалось несколько укрепить власть большевиков. Ведь они после октября 1917 года сами не знали, сколько еще продержатся. Большевики тогда опасались, что недолго. А Брест-Литовский мирный договор — это был сепаратный мир с Центральными державами (Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей), с которыми Россия находилась в состоянии войны. Одним грозным врагом стало меньше.

- Но правительству Советской России пришлось отказаться от Украины, прибалтийских стран, Финляндии, и это только ради того, чтобы Ленин смог сохранить власть…

- Совершенно верно. Если мы посмотрим на границы России до 1914 года, то территориальные потери, закрепленные условиями Брестского мира, были колоссальными. И это не просто территории. Это также потеря сырья, сельскохозяйственных угодий, промышленных центров, населения… Все отошло кайзеровской Германии. В этом был ее главный интерес.

- Меньше чем через год договор превратился в пустую бумажку: Германия признала поражение в войне, кайзера свергли. То есть, в принципе, правительство Советской России больше выиграло от Брестского мира, чем Германия?

- Действительно, расчеты кайзера никак не оправдались. План был: мы заключаем мир на Востоке, получаем доступ к громадным ресурсам, необходимым для немецкой военной промышленности, высвобождаем солдат и вооружение, которое можно перебросить на Западный фронт, — и Германия выиграет войну. Ничего из этого не получилось. Семь месяцев спустя после подписания Брест-Литовского договора в Германии началась революция, и она проиграла войну.

- В Советском Союзе, да и в сегодняшней России существовало и существует по сей день множество мифов, связанных с заключением Брестского мира. Например, такой: во всем виноват Троцкий. Он, мол, бросил лозунг "Ни мира, ни войны", покинул переговоры, после чего немцы начали наступление, взяли множество городов, стали угрожать Петрограду, и поэтому пришлось согласиться на немецкие условия. Так ли это?

- Троцкий даже не один раз покидал стол переговоров. Но это с самого начала было тактикой большевиков — затягивать переговоры, тянуть время. Они надеялись на то, что в Германии и в остальной Европе вот-вот может начаться революция. Тогда Советская Россия станет частью охваченной революционным пожаром Европы, и говорить в Бресте уже будет не о чем. Ленин рассматривал эти переговоры как трибуну, как возможность представить мировой общественности революционную Россию и тем самым распропагандировать рабочих других европейских стран, чтобы те, вдохновившись, стали устраивать свои революции.

- Еще один аспект, актуальный и сегодня, касается Украины. Брестский мир дал Украине государственную независимость. Но в России нередко говорят: какая же это независимость? Украина стала германским протекторатом, вот и все. Кто прав?

- Правда, как часто бывает, находится посередине. В тексте Брест-Литовского договора Украина определена как независимое государство. Таковым она была с правовой точки зрения, и Россия, подписавшая договор, тем самым признала независимость Украины. Но молодое государство само было не в силах сохранить независимость. В то время как шли переговоры в Бресте, большевики заняли Киев. Центральная рада была не в состоянии его освободить, и это сделали войска кайзера после того, как был заключен Брестский мир.

В последующие недели и месяцы выяснилось, что Украина не может выполнить те обязательства перед Германией, которые она взяла, и поставлять столько зерна, сколько обещала. Это, в конце концов, привело к созданию так называемого гетманата во главе с Павлом Скоропадским. Родилась Украинская держава. Но и ее нельзя оценить однозначно.

С одной стороны, Скоропадский, который был генералом русской императорской армии, стал создавать властные институты, министерства, другие государственные учреждения. Но их главной задачей было выполнение обязательств перед кайзеровской Германией. Поэтому Скоропадского считали марионеткой кайзера. В ноябре 1918 года, когда в Германии свергли кайзера, Скоропадский отрекся от власти. Сторонникам государственной независимости Украины пришлось искать другие пути.

- Брест-Литовский мирный договор просуществовал всего несколько месяцев. С высоты сегодняшнего дня: это важное историческое событие, веха в истории, или малозначительная ее страница?