"Эксперимент", сломавший жизнь: зачем беспризорников отдавали педофилам?

"Они сломали нам жизнь", — говорит Марко (имя изменено). Мужчине недавно исполнилось 40 лет, однако он выглядит значительно моложе. На первый взгляд кажется, что ничто в его поведении не свидетельствует о травмирующих событиях, произошедших с ним в детстве. С девяти лет Марко находился во власти своего опекуна-педофила, который регулярно его насиловал.

"Я никогда не смогу окончательно оставить это позади", — признается Свен, которого в детстве отправили жить к тому же опекуну, что и Марко. Этого человека звали Фриц Х., и в прошлом он уже имел проблемы с законом. Сексуальное насилие, которому подверглись Свен и Марко, нанесли им глубокую душевную травму. Их взрослая жизнь сложилась не особо удачно, они зависимы от помощи государства и получают социальное пособие.

Сейчас — по прошествии многих лет — Марко и Свен борются за то, чтобы люди, виновные в их страданиях, наконец понесли наказание. Сам Фриц Х., впрочем, в их число не входит — их бывший опекун умер в 2015 году.

Как беспризорники оказывались у педофилов?

Марко и Свен, как и ряд других жителей ФРГ их возраста, стали жертвами чудовищного "эксперимента" немецкого сексолога Гельмута Кентлера, в рамках которого беспризорных детей с ведома властей отдавали на воспитание педофилам. Самым шокирующим в этой истории является то, что берлинские власти, по всей видимости, игнорировали свидетельства сексуального насилия.

Это стало известно после того, как в середине июня 2020 года группа ученых из университета Хильдесхайма опубликовала доклад, подготовленный по заказу департамента по делам образования, молодежи и семьи берлинского Сената. Помимо прочего, исследователям был предоставлен доступ к материалам дела "приемной семьи", состоявшей из Фрица Х. и восьмерых мальчиков и юношей, которые находились у него на попечении с 1973 по 2003 годы.

Но как такое могло произойти? В 1960-х годах в ФРГ, как и в других странах Западной Европы, началась сексуальная революция. В 1969 году в стране отменили уголовное наказание за добровольные однополые связи между людьми, достигшими 21-летнего возраста. На фоне всеобщей эмансипации в некоторых кругах немецкого общества популярность получили и такие идеи, как легализация секса с детьми: некоторые полагали, что интимные отношения с несовершеннолетними должны рассматриваться не как табу, а как прогрессивный метод воспитания.