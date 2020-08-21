ЭКСКЛЮЗИВ RusDelfi | Представитель Тихановской про митинги на заводах, список для Илона Маска и "смерть" Лукашенко

20 августа Светлана Тихановская записала видеообращение с призывом продолжать забастовки на белорусских заводах. Например, в случае увольнения бухгалтеру или финансисту легче найти новую работу, чем простому рабочему. ”Да, но при этом они все равно выходят на забастовку, потому что даже они не могут больше терпеть!" — отвечает Анна Красулина. По ее словам, благосостояние людей стало хуже. Упали зарплаты, некоторые предприятия перешли на неполную рабочую неделю, из-за этого сократились заработки. К слову, раньше среднестатистический работник обычного завода получал 500-700 долларов, теперь около 300 долларов.

”Люди всегда как на испытательном сроке. У нас часто действует контрактная система — каждый год переподписывают договор. То есть тебя могут ”уволить” в конце года без причины, — продолжает белоруска.

- Мы говорим: выходя на забастовку, вы получите помощь. Сейчас люди со всего мира переводят деньги на поддержку жителей Беларуси. Создают фонды, в которых уже миллионы долларов. Деньги собраны для помощи пострадавшим и бастующим”.

Особенно выделились белорусские IT-специалисты, которые уже покорили Кремниевую долину в США. Среди них сооснователь стартапа Deepdee Ярослав Лихачевский и сооснователь компании по автоматизированию документооборота PandaDoc Микита Микадо. Они создали фонд поддержки тем, кто потерял работу, либо боится ее потерять, в том числе помощь окажут сотрудникам полиции и ОМОНа.

”Эти предприниматели хотят перемен. Они хотят, чтобы Беларусь была свободной и обеспеченной. Что тут говорить, даже сам Илон Маск спрашивал, как он может помочь Беларуси. Он серьезный человек. Если он так сказал, значит мы можем составить список из того, что нам нужно. Конечно, мы не хотим получить просто какие-то деньги. Мы думаем о инвестициях, которые он мог бы сделать в нашу страну. Это помогло бы поддержать экономику, создать новые рабочие места. Список уже составляем”, — подчеркнула пресс-секретарь.

Но проблема в другом. Белорусы гордые, им неудобно брать чужие деньги — отмечает собеседница RusDelfi. ”Мы призываем брать деньги тем, кто остался без заработка из-за протестов. Вы должны продержаться до смены власти. Вам нужно кормить семьи. Чем быстрее мы проведем массовые забастовки, тем быстрее чиновники поймут, что обратного пути нет. Они так или иначе это поймут, но лучше раньше, чтобы удар по экономике был минимальным”.

Как уточнила Красулина, Армения ”стояла” месяц, Украина три месяца. В Беларуси крупномасштабные митинги начались 9 августа, в ночь после выборов. Нужно время.

Когда Светлана Тихановская и ее близкий круг вернутся на родину из Литвы? ”Как только, так сразу. Мы хотим это сделать как можно скорее. Сейчас Светлане возвращаться в Минск небезопасно. Когда будет организована встреча по мирной передачи власти, тогда и будет безопасно”, — ответила собеседница.

Недавно Лукашенко, победу которого не признают страны ЕС и ряд других государств, заявил: я уйду только тогда, когда вы меня убьете. Верит ли оппозиция, что чиновники организуют встречу, где они будут готовы передать власть? ”Конечно, так и будет. Если он не хочет уходить, то пусть сядет в какой-нибудь резиденции и сидит там забаррикадировавшись. Хотя, его никто трогать не будет. Мы хотим мира”, — с позитивом резюмировала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.