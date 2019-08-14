14.08.2019, 13:02

Эксклюзив RusDelfi: "Мы уже выработали способность готовиться к худшему — к мародерствам и беспорядкам". Что происходит в Киргизии?


Касим Базиль
Касим Базиль
EST
Алмазбек Атамбаев
Алмазбек АтамбаевФото: Youtube

Блогер из Бишкека Касим Базиль специально для читателей RusDelfi раскладывает по полочкам конфликт в Киргизии вокруг фигуры экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

На прошлой неделе была нервозная ситуация. Мы боялись того, что может случиться эскалация конфликта со стороны сторонников бывшего президента. Атамбаев и его сторонники проходят фигурантами по резонансным делам, и в каком-то смысле, будучи загнанными в угол, могли решиться на отчаянные авантюры. К счастью, власти смогли взять ситуацию под контроль, лишний раз напомнив нам, по какому тонкому льду мы тут ходим.

У этого конфликта явно выделяется два уровня:

а) Региональный — Атамбаев уроженец севера страны (я думаю, нарочито делить кыргызов на кланы, как это делают российские СМИ, неправильно). Сооронбай Жээнбеков (нынешний президент страны — прим. ред.) — южанин. Атамбаев пытался разыграть, как мы тут говорим, "региональную карту".

Читайте также:

б) Коррупционный. Атамбаев, судя, по материалам следствия, стоял за многими "тёмными схемами".

  • Невыгодный контракт на реконструкцию столичной ТЭЦ
  • Контрабандный перевоз грузов (авария самолета с таинственным грузом близ городского аэропорта)
  • Рейдерские атаки на иностранных (в основном, китайских) инвесторов, где основным фигурантом проходит жена Атамбаева
  • Освобождение криминального авторитета, т.н. "вора в законе" Батукаева и т.д. и т.п.

Атамбаев откровенно насмехался над новой властью и не воспринимал всерьез повестки в суд. Очевидно, что долго так продолжаться не могло.

Есть и много недовольных правлением Жээнбекова. Его обвиняют в защите интересов семьи Раимбека Матраимова (бывшего начальника таможни). Недавнее журналистское расследование выявило, что из страны через подставные контракты, фирмы было выведено 700 млн долларов. Но уголовное дело пока не заведено и это очень злит городской "креативный класс". Так, например дочь нашего великого писателя Чингиза Айтматова — Ширин развернула целое движение против семьи Матраимовых.

Жээнбекову также ставят в укор стагнацию в экономике — сборы налогов уменьшаются, ощутимо уменьшился приток денег от гастарбайтеров работающих в России. А их денежные переводы один из основных двигателей экономики. В связи с событиями последних дней ожидаются проблемы с туристическим сезоном (летом очень много туристов из России и Казахстана, приезжающих отдыхать на озеро Иссык-Куль).

Что до простых людей, вроде меня — все идет своим чередом. В городе ситуация спокойная, люди гуляют по вечерам. Всё уже работает в штатном режиме. Наши горожане уже привыкли к дрязгам и выработали способность заблаговременно готовиться к худшему — к мародёрствам и беспорядкам. Были организованы дружины, патрули. Но развитие событий показало, что меры были чрезмерны.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: