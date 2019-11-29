Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой

Кларксон считает, что 16-летняя экоактивистка ответственна за потерю интереса молодых людей к некогда популярным шоу на автомобильную тематику.

"Она убила автомобильные шоу, настроив молодежь против машин и заставив представителей своего поколения думать, что автомобили — это зло", — приводит слова Кларксона The Sun.

По словам телеведущего, люди моложе 25 лет стали меньше интересоваться данной тематикой после громких заявлений Тунберг о вреде, которые они якобы наносят окружающей среде.

"У скольких детей сейчас в спальне висит плакат с изображением автомобиля?", — задается вопросом Кларксон.

Кларксон не отрицает существование проблемы глобального потепления, однако назвал подход Греты к решению этого вопроса в корне неверным.

"Она идиотка", — заявил Кларксон. — Можно сколько угодно ходить кругом и говорить, что мы все умрем, но это ничего не изменит".

Ранее Кларксон в своей колонке в газете The Sun обвинил активистку в лицемерии. "Как ты смеешь плыть в Америку на углеродистой яхте стоимостью 15 миллионов фунтов, которые ты не заработала и у которой есть резервный дизельный двигатель, о котором ты не упомянула", — написал он.