Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой

Бывший ведущий популярной во всем мире британской телепередачи об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон накануне запуска нового сезона The Grand Tour, другого автомобильного телешоу, резко высказался о 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг.
Кларксон считает, что 16-летняя экоактивистка ответственна за потерю интереса молодых людей к некогда популярным шоу на автомобильную тематику.
"Она убила автомобильные шоу, настроив молодежь против машин и заставив представителей своего поколения думать, что автомобили — это зло", — приводит слова Кларксона The Sun.
По словам телеведущего, люди моложе 25 лет стали меньше интересоваться данной тематикой после громких заявлений Тунберг о вреде, которые они якобы наносят окружающей среде.
"У скольких детей сейчас в спальне висит плакат с изображением автомобиля?", — задается вопросом Кларксон.
Кларксон не отрицает существование проблемы глобального потепления, однако назвал подход Греты к решению этого вопроса в корне неверным.
"Она идиотка", — заявил Кларксон. — Можно сколько угодно ходить кругом и говорить, что мы все умрем, но это ничего не изменит".
Ранее Кларксон в своей колонке в газете The Sun обвинил активистку в лицемерии. "Как ты смеешь плыть в Америку на углеродистой яхте стоимостью 15 миллионов фунтов, которые ты не заработала и у которой есть резервный дизельный двигатель, о котором ты не упомянула", — написал он.
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