Экс-совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше

"Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции", — заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

"Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", — сказала она.

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре к настоящему моменту подготовили иски о возмещении вреда на общую сумму 2 млрд рублей.

Трагедия в "Зимней вишне"



Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По делу о пожаре в "Зимней Вишне" арестованы 15 человек: экс-глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов; начальник пожарного караула Генин; руководитель тушения пожара Бурсин; начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Полозиненко и его подчиненный Никитин.

Также среди обвиняемых — экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Судденок, охранник Антюшин.