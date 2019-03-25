Экс-совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
"Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции", — заявила представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.
"Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", — сказала она.
Потерпевшие по уголовному делу о пожаре к настоящему моменту подготовили иски о возмещении вреда на общую сумму 2 млрд рублей.
Трагедия в "Зимней вишне"
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
По делу о пожаре в "Зимней Вишне" арестованы 15 человек: экс-глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов; начальник пожарного караула Генин; руководитель тушения пожара Бурсин; начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Полозиненко и его подчиненный Никитин.
Также среди обвиняемых — экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Судденок, охранник Антюшин.
Кроме того, по делу проходят бывшая глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, замглавы управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей.
Арестован и учредитель компании, реконструировавшей ТРЦ, Никита Чередниченко, заочно арестован объявленный в международный розыск бывший руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого построен ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность), 160 (растрата), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки).