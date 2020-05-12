Экс-президента Франции подозревают в домогательствах. В тот момент ему было 92 года(2)
Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах. Жалоба была подана 30 марта. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство "Франс Пресс" и прокуратуру Парижа.
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