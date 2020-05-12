12.05.2020, 18:21

Экс-президента Франции подозревают в домогательствах. В тот момент ему было 92 года

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Жискар д'Эстен (слева) с другим экс-президентом Франции Николя Саркози
Жискар д'Эстен (слева) с другим экс-президентом Франции Николя СаркозиФото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com

Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах. Жалоба была подана 30 марта. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство "Франс Пресс" и прокуратуру Парижа.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. По словам немецкой журналистки, во время интервью Валери Жискар д’Эстен положил свою руку на ее ягодицы. Анн-Катрин Штраке утверждает, что это произошло три раза.

Действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики, ныне 94-летнего Валери Жискар д'Эстена будет проверять бригада по борьбе с преступлениями, совершенными против частных лиц (BRDP), сообщает "Международное французское радио".

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Радио Свобода
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