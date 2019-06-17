17.06.2019, 19:16

Экс-президента Египта Мухаммед Мурси скончался прямо на судебном заседании

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Gazeta.ru
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Экс-президента Египта Мухаммед Мурси скончался прямо на судебном заседании
Reuters

Умер экс-президента Египта Мухаммед Мурси, передает Reuters.

Отмечается, что он умер прямо на судебном заседании.

Мурси потерял сознание и скончался.

Ему было 67 лет.

В 2016 году суд приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к пожизненному заключению по делу о шпионаже.

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