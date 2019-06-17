Экс-президента Египта Мухаммед Мурси скончался прямо на судебном заседании

Умер экс-президента Египта Мухаммед Мурси, передает Reuters.
Отмечается, что он умер прямо на судебном заседании.
Мурси потерял сознание и скончался.
Ему было 67 лет.
В 2016 году суд приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к пожизненному заключению по делу о шпионаже.
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