Экс-президент Латвии: в отношении русскоязычных сделано три серьезные ошибки. Одну из них не поздно исправить

По мнению Затлерса, родители могли бы выбирать для своих детей — "общее образование или специальное в школах, где, скажем честно, мы будем обучать будущую элиту". Причем существовать такие элитные школы, по его мнению, тоже должны за счет государства. "Нам этого сегмента очень хватает. Чтобы люди не говорили: кто там в этом парламенте сидит — они такие же, как мы. Надо поменять отношение. Нам нужны интеллектуалы, которых мы будем обучать и проводить в школах селекцию будущих лидеров страны…"

Он вспомнил, что в свое время в Советском Союзе его учили английской литературе и коммерческой корреспонденции. "Где мне это могло пригодиться? Тогда было непонятно! Но это со мной осталось навсегда. И когда я узнал, что сейчас в английских спецшколах учат только Business English, я сказал, это очень мало, чтобы понять иностранцев, их душу и образ мышления. Все равно, русская, британская или американская это душа. Язык — код ко всему. Если вы знаете код народа, у вас с ним будет намного лучше контакт.

О проводимой сейчас языковой реформе школ Валдис Затлерс говорит: "Главное — не спешить. Эта реформа — не проблема детей. Они с радостью научатся всему, что им покажется интересным. Проблема: готовы ли учителя, их кто-то к этому подготовил? С ними надо работать — с уважением, без запугивания, что всех отправят на пенсию. Надо относиться к этому процессу с пониманием, разобраться, какой школе какая помощь нужна…"

На вопрос, почему Затлерс не претворил свое четкое видение в жизнь, будучи у власти, экс-президент вспомнил, что после избрания выбрал своим приоритетом как раз образование, а не, казалось бы, более соответствующую его профессии медицину: "Образование намного важнее — это наше будущее. И я начал действовать в этой сфере довольно активно. Я пытался соединить учителей средних школ с преподавателями в вузах и учителей начальных школ с учителями основной школы. Потому что между ними была большая дистанция — каждый действовал сам по себе. Но вскоре начался экономический кризис — в приоритете оказались не медицина и образование, а вопрос, как спасти экономику".