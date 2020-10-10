Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан за на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По ее данным, наряду с Атамбаевым задержаны бывший сотрудник 9-й службы ГКНБ, начальник охраны бывшего главы государства Канат Сагынбаев, а также экс-глава этой службы, телохранитель экс-президента Дамир Мусакеев.

ГКНБ задержал также бывшего руководителя аппарата Атамбаева — Фарида Ниязова. Сыновья экс-президента — Кадыр и Сеид — пока остаются на свободе, передал портал 24.kg.

Как видно на кадрах из резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком, туда прибыл спецназ, у стены одной из построек под прицелом правоохранителей стоят несколько человек. Рядом с ними — супруга бывшего президента Раиса Атамбаева.

Сторонники Жапарова митингуют в Бишкеке

Между тем, по данным 24.kg, порядка 5 тыс. человек пришли 10 октября на митинг на Старой площади возле Дома правительства в центре Бишкека, отдельные участники которого не расходятся вот уже шестой день. Сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, за назначение которого главой кабмина 6 октября проголосовали депутаты парламента Киргизии (Жогорку Кенеш, Верховный совет), требуют утвердить его в должности. Согласно конституции — он должен сначала представить программу и состав кабинета министров, и только после этого его кандидатура будет окончательно одобрена. Между тем вице-спикер парламента Аида Касымалиева уже предложила пересмотреть кандидатуру Жапарова и выдвинуть другого претендента.

Парламент собрался на внеочередное заседание

Парламент Киргизии, который, наконец, собрал кворум депутатов, проводит внеочередное заседание, чтобы утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, а также одобрить нового премьера. Как передало агентство "Интерфакс", спикер Мыктыбек Абдылдаев уже заявил об уходе в отставку. В свою очередь Жапаров, выступая перед депутатами заявил, что в случае его назначения структура и состав правительства не изменятся, сообщает Киргизское Национальное информационное агентство (КНИА) "Кабар".