Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан
Алмазбеку Атамбаеву вменяется статья об организации массовых беспорядков, сообщили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии. Парламент Киргизии единогласно утвердил Жапарова на посту премьера.
Алмазбеку Атамбаеву вменяется статья об организации массовых беспорядков, сообщили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии. Парламент Киргизии единогласно утвердил Жапарова на посту премьера.
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан за на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
По ее данным, наряду с Атамбаевым задержаны бывший сотрудник 9-й службы ГКНБ, начальник охраны бывшего главы государства Канат Сагынбаев, а также экс-глава этой службы, телохранитель экс-президента Дамир Мусакеев.
ГКНБ задержал также бывшего руководителя аппарата Атамбаева — Фарида Ниязова. Сыновья экс-президента — Кадыр и Сеид — пока остаются на свободе, передал портал 24.kg.
Как видно на кадрах из резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком, туда прибыл спецназ, у стены одной из построек под прицелом правоохранителей стоят несколько человек. Рядом с ними — супруга бывшего президента Раиса Атамбаева.
По данным 24.kg, порядка 5 тыс. человек пришли 10 октября на митинг на Старой площади возле Дома правительства в центре Бишкека, отдельные участники которого не расходятся вот уже шестой день. Сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, за назначение которого главой кабмина 6 октября проголосовали депутаты парламента Киргизии (Жогорку Кенеш, Верховный совет), требовали утвердить его в должности. Согласно конституции — он должен был сначала представить программу и состав кабинета министров, и только после этого его кандидатура должна была быть окончательно одобрена.
Между тем парламент Киргизии, который, наконец, собрал кворум депутатов, провел 10 октября внеочередное заседание, в ходе которого единогласно утвердил Жапарова на посту премьера, а также состав и структуру правительства. Как передало агентство "Интерфакс", до этого спикер Мыктыбек Абдылдаев заявил об уходе в отставку. Жапаров, выступив перед депутатами, пообещал кардинально не менять состав кабмина, сообщило Киргизское Национальное информационное агентство (КНИА) "Кабар". По его данным, и.о. вице-премьера Эркин Асрандиев отказался от своей должности. В новом правительстве также не будет Кашкара Джунушалиева, который ранее занимал пост главы МВД.
Ранее в Бишкеке приказом исполняющего обязанности министра внутренних дел Алмаза Орозалиева ввели комендантский час — с 21.00 до 05.00 (с 18.00 до 02.00 мск). Кроме того, на центральной площади города прошел развод-инструктаж Бишкекского гарнизона с участием всех силовых структур.
Акции протеста против предварительных результатов парламентских выборов начались в Киргизии в понедельник, 5 октября. Протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позднее ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными, а 9 октября предложил снизить избирательный порог, чтобы в парламент могло пройти больше партий — сейчас им для этого необходимо набрать не менее 7% голосов.
События в Киргизии могут стать уже третьей революцией за последние 15 лет. В 2005 году в ходе "тюльпановой революции" президентом стал один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. Экс-президент Аскар Акаев бежал в Москву. Революция 2010 года была направлена уже против самого Бакиева. В ходе революции дом президента был разграблен и сожжен, Бакиев бежал из страны, президентом стал Алмазбек Атамбаев.
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