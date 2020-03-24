Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заболел коронавирусной инфекцией. Как передает Yle, ранее диагноз подтвердился у супруги экс-президента Ээвы Ахтисаари.
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заболел коронавирусной инфекцией. Как передает Yle, ранее диагноз подтвердился у супруги экс-президента Ээвы Ахтисаари.
Предполагается, что она могла заразиться вирусом во время концерта в честь Международного женского дня, проходившего ранее в Доме музыки в Хельсинки. Мартти Ахтисаари — 82 года, его супрге — 83 года.
Сообщается, что с учетом обстоятельств экс-глава государства чувствует себя хорошо.
Мартти Ахтисаари возглавлял Финляндию в 1994–2000 гг. В 2008 году он был награжден Нобелевской премией мира за «усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трех десятилетий».
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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