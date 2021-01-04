Экс-мэр Риги: правительство Латвии поступает по принципу — "мы вас заставим советскую власть любить!"

С тезисом, что жители Латвии несут ответственность за распространение эпидемии и невыполнение правительственных указов выступают сейчас только проплаченные тем же самым правительством эксперты.

Возьмем для примера, Филиппа Раевского, которого в Латвии почему-то называют политологом. У его компании заключён договор с министерством здравоохранения. То есть называть независимым экспертом его могут только латвийские СМИ. Вот этот ”независимый” эксперт, который получает деньги из заплаченных вами налогов, недавно заявил на ЛТВ1: ”То, что мы дошли до комендантского часах в значительной степени показывает, что осенью общество не достаточно брало в голову, что ему говорит правительство. Здесь мы скорее видим, что означает недоверие правительству. Это самое видное проявление недоверия”.

То, как был введён и организован комендантский час на Новый год в Латвии и Риге — это катастрофа и полнейшее неуважение к жителям страны.

Сначала, правительство не способно во время и без ярко выраженного идиотизма ввести необходимые ограничения. Все решения о введении ограничений принимались с большим запозданием. О введённых ограничениях люди узнавали в самый последний момент. Вводимые ограничения были зачастую противоречивы, в результате чего ограничения после введения еще многократно менялись. Про то, как правительство коммуницирует с населением — лучше даже не напоминать.

Довести страну до эпидемии, довести людей до ручки безграничной глупостью и непрофессионализмом в борьбе с эпидемией, дать людям один день на магазины перед Рождеством, в результате ввести в последний момент на Новый год комендантский час и назвать его mājsēde. Кто виноват? Вы сами и виноваты! Как можно не доверять правительству Латвии?

Только и единственно правительство виновато в переполненных больницах, в том, что врачи и вся система здравоохранения находятся на полного коллапса и в том, что в Латвии пришлось ввести комендантский час. Пытаться в чем-то упрекать жителей страны, это какая-то высшая мера издевательства, даже по меркам Латвии!