Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Пашиняна

"Сегодня Артур Ванецян был приглашен в Следственный департамент СНБ и задержан. Власть инкриминировала ему лживые подозрения в узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна", — отметила она.

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