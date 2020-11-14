Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Пашиняна

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу задержала бывшего главу данного ведомства, руководителя партии "Родина" Артура Ванецяна по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом написала на своей странице в Facebook адвокат Ванецяна Лусине Саакян.
"Сегодня Артур Ванецян был приглашен в Следственный департамент СНБ и задержан. Власть инкриминировала ему лживые подозрения в узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна", — отметила она.
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