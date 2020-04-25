Экономическая помощь в Финляндии: НДС за начало года вернут предприятиям в виде кредита, финансирование ресторанов на подходе

Правительство объявило о дополнительных мерах поддержки предприятиям, страдающим от ситуации с коронавирусом.

Уже началась подготовка возврата предприятиям налога на добавленную стоимость за первые месяцы года. Компании получат налог в виде кредита, который смогут выплатить в течение двух лет. Процентная ставка по кредиту составит 3 %.

- Предприятия могут получить уже выплаченный ими налог на добавленную стоимость, подав заявление. Это не дотация, а кредит, который компании должны выплатить в течение двух лет. Таким образом, можно было бы избежать кассового разрыва, так как необходимые денежные средства будут в наличии, — объяснила премьер-министр Санна Марин.

Для ресторанов идет подготовка модели, по которой финансовая поддержка будет направлена на компенсацию постоянных затрат, а также выплату заработной платы работникам. Решение должно быть принято на следующей неделе.

Рассматривается также отмена платы за пользование судоходными водными путями до конца года. Уже произведенные выплаты за этот год будут возвращены.

Кроме того, началась подготовка отмены налога на покупку защитных медицинских средств отечественного и европейского производства.

Финансовые дотации, выделяемые региональными органами власти и организацией Business Finalnd, теперь будут направлены на поддержку тем предприятиям, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавируса.