Экологи: в пожарах в Австралии погибли более миллиарда животных

Фонд "шокирован масштабом разрушений", заявили в организации. На восстановление многих лесов уйдут десятилетия, отмечают экологи. По их оценке, некоторые виды животных могли "переступить за грань вымирания".

Между тем жители 4 штатов с сентября подали почти 9 тысяч заявлений о покрытии ущерба на общую сумму 700 млн австралийских долларов (в пересчете - 435 млн евро), сообщил Совет страховых компаний Австралии. Накануне власти объявили о намерении выделить 2 млрд австралийских долларов (1,24 млрд евро) на восстановление пострадавших от пожаров регионов.

Дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них по-прежнему неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 млн га, что немногим меньше площади Австрии или Ирландии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. В огне погибли 25 человек.

Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.