Экологи: в пожарах в Австралии погибли более миллиарда животных

Около 1,25 млрд животных в Австралии могли погибнуть за время сильных лесных пожаров. Такие данные местное отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) приводит во вторник, 7 января. В частности, жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду.
Фонд "шокирован масштабом разрушений", заявили в организации. На восстановление многих лесов уйдут десятилетия, отмечают экологи. По их оценке, некоторые виды животных могли "переступить за грань вымирания".
Между тем жители 4 штатов с сентября подали почти 9 тысяч заявлений о покрытии ущерба на общую сумму 700 млн австралийских долларов (в пересчете - 435 млн евро), сообщил Совет страховых компаний Австралии. Накануне власти объявили о намерении выделить 2 млрд австралийских долларов (1,24 млрд евро) на восстановление пострадавших от пожаров регионов.
Дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них по-прежнему неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 млн га, что немногим меньше площади Австрии или Ирландии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.
Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. В огне погибли 25 человек.
Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
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