Экологи фиксируют рост числа природных катастроф в мире

Рост числа экстремальных природных явлений напрямую связан с изменениями климата. К таким выводам пришли эксперты экологической организации Germanwatch. "2019 год войдет в историю как год разрушительных ураганов", — отмечается в подготовленном организацией традиционном Индексе глобальных климатических рисков (KRI), в опубликованном в понедельник, 25 января. Анализ показывает, что развивающиеся страны остаются особо уязвимыми к стихийным бедствиям, таким как штормы, наводнения или засухи. Но ущерб от природных катаклизмов растет и в развитых странах.

Согласно рейтингу, в 2019 году наиболее уязвимыми для природных катастроф оказались Мозамбик, Зимбабве и Багамские остров. В первую десятку также попали Япония, Малави, Афганистан и Индия. Мозамбик, Зимбабве и Малави сильно пострадали от последствий тропического циклона Идай, ставшего самым разрушительным в западной части Индийского океана за всю историю метеонаблюдений. В трех странах погибли более 1100 человек, суммарный ущерб превысил 6 млрд долларов.

Почти полмиллиона погибших за 20 лет

В долгосрочном индексе, который рассматривает последствия экстремальных погодных явлений за последние 20 лет (2000 — 2019 годы), сильнее всего пострадали Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити. За ними следуют Филиппины, Мозамбик и Багамские острова.

Германия в этом индексе заняла 18 место. По данным Germanwatch, за 20 лет в ФРГ жертвами природных катаклизмов — в основном, экстремальной жары, стали более 10.700 человек, экономический ущерб составил в среднем 3,54 млрд евро в год.

Всего за период с 2000 по 2019 годы, отмечают экологи, по всему миру зарегистрировано более 11 тыс. экстремальных погодных явлений, в результате которых погибли почти 480 000 человек. Материальный ущерб за это время составил 2,56 трлн долларов США (2,1 трлн евро. — Ред.).

Восемь из десяти наиболее уязвимых от природных катаклизмов государств, отмеченных в долгосрочном индексе, входят в группу стран с низким уровнем доходов на душу населения. Но тот факт, что Япония занимает четвертое место в индексе на 2019 год, а Германия входит в число первых 20 государств в долгосрочном индексе, показывает, что и развитые страны становятся жертвами экстремальных природных явлений, отмечают авторы исследования.