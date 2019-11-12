12.11.2019, 14:12

Экоактивистка Грета Тунберг выпустила книгу "Каждый может изменить ситуацию"

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Greta Thunberg
Greta Thunberg Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вышла за пределы залов и конференций - теперь ее мысли можно прочесть в книге "Каждый может изменить ситуацию".

В понедельник на прилавках в США появилась книга молодой девушки. Там собраны записи речей Греты.

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Экологическая активистка также отметила, что публикация книги в других странах и на других языках ожидается в скором времени. Все средства, полученные от продажи произведения, Тунберг планирует потратить на благотворительность.

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