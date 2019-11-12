Экоактивистка Грета Тунберг выпустила книгу "Каждый может изменить ситуацию"

В понедельник на прилавках в США появилась книга молодой девушки. Там собраны записи речей Греты.

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Экологическая активистка также отметила, что публикация книги в других странах и на других языках ожидается в скором времени. Все средства, полученные от продажи произведения, Тунберг планирует потратить на благотворительность.