16.06.2019, 10:26

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

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ИТАР-ТАСС
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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города
Foto: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте", говорится в сообщении епархии, распространенном в воскресенье, передает ТАСС.

В нем приводятся слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который отметил, что произошедшие события сплотили верующих. В случае оставления места у Драмтеатра в листе для будущего голосования этот вариант имел бы, по мнению Кирилла, все шансы победить. "В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора. Мы с покорностью отказываемся от права строить собор Cвятой Екатерины в сквере у драмтеатра", — отметил митрополит.

Верующие, по словам Кирилла, надеются, что данная уступка будет последней. Собор не будет построен "в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и на общественной территории".

"Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния. Мы благодарны жителям города, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора. И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", — отметил митрополит.

О ситуации

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса среди местных жителей по вопросу выбора места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по площадкам для возможного места строительства собора.

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