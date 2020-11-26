Ехавший из Таллинна в Хельсинки водитель возмущен: всех заставляли дышать в алкометр с многоразовой воронкой

Проверка водителей на алкогольное опьянение в Западном порту Хельсинки вызвала недоумение у Максима Шумова, который в ночь с 22 на 23 ноября возвращался из Таллинна. По словам пассажира, всех водителей заставляли дуть в алкотестер с многоразовой воронкой.

"Была длинная очередь, машин 50, и для всех использовали один и тот же прибор. Воздух, который я выдувал в прибор, летел мне обратно в лицо. Я возмутился, но пришлось подчиниться и пройти тест. На выезде я пожаловался сотруднице, которая проверяла документы на машину. Сказал, что в ситуации с коронавирусом такие методы недопустимы. Она согласилась, но проверка продолжилась".

В Пограничной службе, проводящей проверку в морских портах, подтвердили информацию, согласно которой используются алкометры с многоразовой воронкой. По заявлению начальника отдела морской погранохраны Финского залива Йооны Кастрена, данная модель в некотором роде даже гигиеничнее той, в которой применяются одноразовые мундштуки, так как водитель не прикасается губами непосредственно к воронке. Несмотря на это, расстояние при тестировании должно быть около пяти сантиметров, чтобы прибор смог обработать данные. В такую воронку могут дуть до 50 человек, после чего ее меняют.

Такой ответ не сильно успокаивает Максима Шумова. По его мнению, проблемой является воздух, который дует из алкометра в лицо тестируемого.

"До меня в прибор дышало много человек с промежутком 40-60 секунд. Если погранслужба считает, что такой тест не несёт никакой опасности с точки зрения заражения, я могу с этим согласиться, но это вызывает сомнения на фоне того, что нам рекомендуют носить маски".

Такие же приборы с многоразовой воронкой наряду с тестерами со сменными мундштуками использовала до сегодняшнего дня и Таможенная служба. Однако, как заявил глава отдела по контролю Кари Марьямяки, после вышеописанного случая работникам таможни будут выданы новые распоряжения.

"У нас не было письменных инструкций относительно того, что нельзя использовать алкометр с многоразовой воронкой. Сейчас в условиях коронаэпидемии мы заказали 10 новых приборов без воронки, и после данного случая будут составлены инструкции, запрещающие использование модели с воронкой".