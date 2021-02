"Э литтл бит?" Президент Украины Зеленский дал интервью американскому каналу НВО

Би-би-си отобрала наиболее интересные цитаты из этой беседы.



Владимир Зеленский заявил, что в отношениях Украины и США он "хотел бы, чтобы мы вышли на новый этап, начали новый путь".

Он напомнил, что Джо Байден обещал уделять особое внимание обеспечению безопасности в Европе, и это, по словам Зеленского, очень важно для Украины: "Для нас безопасность Европы — это мы, это война на востоке Украины, это агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма".

Ключевой инструмент обеспечения этой безопасности, считает украинский президент, — это НАТО, намерения вступить в состав которой, напомнил Зеленский, Украина прописала в своей конституции.

"Если бы Украина была в НАТО, не было бы эскалации на востоке Украины", — говорит он.

Поэтому первым вопросом, который Владимир Зеленский собирается задать Джо Байдену при личной встрече, будет: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"

В ответ украинский лидер желал бы услышать обещание Байдена добиться предоставления Киеву членства в НАТО в течение своего президентского срока.

"Или другим будет ответ, но хотелось бы, чтобы он был очень честным", — резюмирует Зеленский.

В другом месте своего интервью Зеленский заявляет, что США предоставляют Украине слишком мало военной помощи и призывает увеличить ее масштаб, вспомнив при этом и о давней идее Киева обустроить на территории страны центр противодействия кибератакам и информационным атакам со стороны России.



Владимир Зеленский довольно бесхитростно ушел от ответа на вопрос о том, как можно понять Владимира Путина и как можно работать с ним.

"Я боюсь, что не могу рассказать этого телезрителям, иначе это потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть", — сказал он.

В то же время Зеленский честно признал: "нормандский формат" (Украина, Россия, Германия, Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе стагнирует, и обвинил в этом Россию, которая якобы не желает двигаться к миру. Ее позиция, по словам Зеленского, состоит в федерализации Украины, ослаблении ее центральной власти, "сохранении сепаратистов" — следует понимать, сохранение нынешнего руководства самопровозглашенных "республик" и после передачи контроля над Донбассом Киеву.

"Мы видели это в Приднестровье — тот же эффект", — с явной неприязнью к такому варианту развития событий говорит Зеленский.

"И я сказал европейским лидерам откровенно: если мы будем продолжать в этом формате, то этот формат, к сожалению, будет исчерпан", — говорит Зеленский.

Его идея состоит в том, чтобы присоединить к "нормандскому формату" президента США Джо Байдена, а если эта конструкция окажется нерабочей, то создать параллельный формат переговоров, в котором были бы представлены США и Россия.

Ни другие участники "нормандского формата", ни Вашингтон планов Зеленского пока не комментировали.



Несколько вопросов в интервью было посвящено истории, которая дала начало первому процессу импичмента Дональда Трампа: американского президента обвиняли в давлении на украинского коллегу с тем, чтобы тот инициировал расследование деловой активности на Украине Хантера Байдена, сына политического конкурента Трампа, который недавно стал новым президентом США.

Зеленский, как и в предыдущих интервью на эту тему, гневно отрицал, что чувствовал со стороны Трампа какое бы то ни было давление: "Мы меньше, чем США, но мы — независимая страна! И доказали это и России, когда сохранили свою независимость".

Однако, признал Зеленский, была одна неприятность: ему не понравился факт публикации Белым домом стенограммы конфиденциального разговора двух президентов.

"Я бы такого никогда не допустил", — заявил Зеленский.

В этом месте интервью произошла сцена, которую сейчас активно распространяют тысячи пользователей соцсетей.

