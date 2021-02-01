"Э литтл бит?" Президент Украины Зеленский дал интервью американскому каналу НВО

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью, показанном в ночь на понедельник по московскому времени на американском телеканале НВО, рассказал, о чем хочет поговорить с Джо Байденом, не держит ли зла на Дональда Трампа и почему не хочет прививать украинцев российской вакциной от коронавируса.

Би-би-си отобрала наиболее интересные цитаты из этой беседы.

"Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"



Владимир Зеленский заявил, что в отношениях Украины и США он "хотел бы, чтобы мы вышли на новый этап, начали новый путь".

Он напомнил, что Джо Байден обещал уделять особое внимание обеспечению безопасности в Европе, и это, по словам Зеленского, очень важно для Украины: "Для нас безопасность Европы — это мы, это война на востоке Украины, это агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма".

Ключевой инструмент обеспечения этой безопасности, считает украинский президент, — это НАТО, намерения вступить в состав которой, напомнил Зеленский, Украина прописала в своей конституции.

"Если бы Украина была в НАТО, не было бы эскалации на востоке Украины", — говорит он.

Поэтому первым вопросом, который Владимир Зеленский собирается задать Джо Байдену при личной встрече, будет: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"

В ответ украинский лидер желал бы услышать обещание Байдена добиться предоставления Киеву членства в НАТО в течение своего президентского срока.

"Или другим будет ответ, но хотелось бы, чтобы он был очень честным", — резюмирует Зеленский.

В другом месте своего интервью Зеленский заявляет, что США предоставляют Украине слишком мало военной помощи и призывает увеличить ее масштаб, вспомнив при этом и о давней идее Киева обустроить на территории страны центр противодействия кибератакам и информационным атакам со стороны России.

"Желания от России я не вижу"



Владимир Зеленский довольно бесхитростно ушел от ответа на вопрос о том, как можно понять Владимира Путина и как можно работать с ним.

"Я боюсь, что не могу рассказать этого телезрителям, иначе это потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть", — сказал он.

В то же время Зеленский честно признал: "нормандский формат" (Украина, Россия, Германия, Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе стагнирует, и обвинил в этом Россию, которая якобы не желает двигаться к миру. Ее позиция, по словам Зеленского, состоит в федерализации Украины, ослаблении ее центральной власти, "сохранении сепаратистов" — следует понимать, сохранение нынешнего руководства самопровозглашенных "республик" и после передачи контроля над Донбассом Киеву.

"Мы видели это в Приднестровье — тот же эффект", — с явной неприязнью к такому варианту развития событий говорит Зеленский.

"И я сказал европейским лидерам откровенно: если мы будем продолжать в этом формате, то этот формат, к сожалению, будет исчерпан", — говорит Зеленский.

Его идея состоит в том, чтобы присоединить к "нормандскому формату" президента США Джо Байдена, а если эта конструкция окажется нерабочей, то создать параллельный формат переговоров, в котором были бы представлены США и Россия.

Ни другие участники "нормандского формата", ни Вашингтон планов Зеленского пока не комментировали.

"Трамп не давил на меня, я никогда такого не скажу"



Несколько вопросов в интервью было посвящено истории, которая дала начало первому процессу импичмента Дональда Трампа: американского президента обвиняли в давлении на украинского коллегу с тем, чтобы тот инициировал расследование деловой активности на Украине Хантера Байдена, сына политического конкурента Трампа, который недавно стал новым президентом США.

Зеленский, как и в предыдущих интервью на эту тему, гневно отрицал, что чувствовал со стороны Трампа какое бы то ни было давление: "Мы меньше, чем США, но мы — независимая страна! И доказали это и России, когда сохранили свою независимость".

Однако, признал Зеленский, была одна неприятность: ему не понравился факт публикации Белым домом стенограммы конфиденциального разговора двух президентов.

"Я бы такого никогда не допустил", — заявил Зеленский.

В этом месте интервью произошла сцена, которую сейчас активно распространяют тысячи пользователей соцсетей.

REVEALING MOMENT in @jonathanvswan's interview with Ukrainian President VOLODYMYR @ZELENSKYYua about his phone call with TRUMP, & the release of the transcript.

SWAN: I can see you're angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?

ZELENSKY: A little bit?

[laughs wryly] pic.twitter.com/HBygBWVNZI

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) February 1, 2021



Журналист Джонатан Свон сказал Зеленскому: "Мне кажется, вы сердитесь на Дональда Трампа. Может, совсем немного?" После короткой паузы Зеленский, который до того разговаривал с корреспондентом по-украински, повторил за ним с вопросительной интонацией окончание фразы: "Э литтл бит?" — и нервно рассмеялся.

"Если бы у Украины сейчас было ядерное оружие…"



Зеленский осудил решение Украины отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии своей территориальной целостности со стороны самых могущественных государств мира. После аннексии Крыма Россией Киев обвиняет подписантов Будапештского меморандума 1994 года в несоблюдении ими своих обязательств.

"Если бы у Украины сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку…, то не было бы вторжения и у нас бы были свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и всё", — заявил Зеленский.

В то же время он выступил против возвращения Украиной ядерного статуса с аргументацией: "Все-таки мы не должны превращаться из людей в зверей".

"Это очень неприятно — ощущать, что ты стоишь с протянутой рукой"



Украина остется одной из немногих стран Европы, где еще не началась вакцинация против коронавируса.

Хотя в интервью Зеленский не говорит о причинах такого положения дел, но констатирует: ситуация с вакцинами убедительно показала, что Украина не является полноправным членом Европейского союза.

Из слов Зеленского следует, что едва ли не благодаря его личным связям с лидерами европейских стран эти государства поделятся с Украиной своей квотой вакцин, однако этим неназванным лидерам будет сложно объяснить это своему населению.

"Это очень неприятно — ощущать, что ты стоишь с протянутой рукой", — резюмирует Зеленский.

"Но это один пример, когда мир напоминает нам, что Украина должна прежде всего обустраивать себя в качестве сильной страны, у которой есть все: свое оружие, своя армия, своя вакцина, свои деньги, все свое", — продолжил он.

Вместе с тем, Владимир Зеленский называет предложения вакцинировать украинцев российской вакциной и наладить на территории Украины ее производство "проявлением серьезной информационной войны", которую, следует понимать, ведет против Украины Россия.

"Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. А они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень слишком поздно [так в оригинале], и поэтому предлагают свою", — сказал он.

"Если бы я тогда был президентом, мы бы "зеленых человечков" в Крым не пустили"



Владимир Зеленский заявил, что еще на своих первых — и единственных — переговорах в "нормандском формате" он услышал от партнеров по этим переговорам, что на этой площадке не обсуждается вопрос Крыма.

Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова для нее закрыт, тем не менее, говорит Зеленский, в "нормандском формате" Крым не обсуждали по договоренности с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Такая ситуация, заявил Зеленский, его не устраивает.

"И, извините, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", — продолжил он.

В команде бывшего президента Украины ранее обвиняли Зеленского в уклонении от воинской службы. А в прошлом году, после очередных заявлений Зеленского на тему "сдачи Крыма", Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента во время аннексии полуострова, заявил, что у нынешнего президента есть все возможности для реализации наступления на Крым.

Администрация Зеленского заявляет о намерении создать "крымскую платформу" — некую переговорную площадку для обсуждения вопросов, связанных с полуостровом. На данный момент участники этого формата, параметры платформы и дата ее запуска остаются неизвестными.