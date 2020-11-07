Джозеф Байден. Что мы знаем о будущем президенте США

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден близок к тому, чтобы вернуться в Белый дом, на сей раз в статусе главы государства.

Несмотря на то, что официальные итоги состоявшихся 3 ноября выборов еще не объявлены, ведущие американские СМИ в субботу единогласно отдали победу демократу. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, он заручился поддержкой 290 выборщиков из необходимых для победы 270, в то время как действующий глава государства Дональд Трамп — 214.

Байден, занимавший в течение восьми лет пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а до этого более 35 лет представлявший в Сенате Конгресса США штат Делавэр, считается ветераном американской политики, одним из самых авторитетных и опытных демократов. На протяжении многих лет он непосредственно участвовал в формировании политического курса страны, в том числе в отношении России и Украины.

В случае, если победа Байдена будет официально подтверждена, на момент инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года, ему будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США.

Влияние на внешнюю политику

Байден был сенатором от Делавэра в 1973-2009 годы. Входил в число законодателей, в наибольшей степени влиявших на внешнюю политику страны, не раз возглавлял комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

На посту сенатора Байден высказывался за взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями и сам участвовал в этой работе. Он поддерживал активное вмешательство США в ситуацию на Балканах. В своих мемуарах Байден рассказывал, что встречался со Слободаном Милошевичем и называл его "военным преступником". Позже сенатор выступал за проведение военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия.

Байден входил в число сторонников расширения НАТО на восток и призывал принять в Североатлантический альянс Грузию и Украину. Он поддержал начало Соединенными Штатами военных действий в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году.