Джонсон: выявленная в Британии новая мутация коронавируса на 70% заразнее

Джонсон отметил, что пока нет данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается более высокой смертностью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что поддерживает тесный контакт с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Как говорится в сообщении в Twitter ВОЗ, организация пообещала информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнает о вирусе.

”Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового варианта коронавируса. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований”, — говорится в сообщении.

Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Власти Нидерландов распорядились не принимать самолеты из Великобритании из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом сказано в заявлении правительства этой страны, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 20 декабря.

Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране обнаружен первый случай заражения новым мутировавшим типом коронавируса.

Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса, распространившийся в стране.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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