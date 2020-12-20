Джонсон: выявленная в Британии новая мутация коронавируса на 70% заразнее

Джонсон отметил, что пока нет данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается более высокой смертностью.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что поддерживает тесный контакт с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Как говорится в сообщении в Twitter ВОЗ, организация пообещала информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнает о вирусе.
”Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового варианта коронавируса. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований”, — говорится в сообщении.
Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Власти Нидерландов распорядились не принимать самолеты из Великобритании из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом сказано в заявлении правительства этой страны, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 20 декабря.
Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране обнаружен первый случай заражения новым мутировавшим типом коронавируса.
Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса, распространившийся в стране.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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