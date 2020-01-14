Джонсон отклонил просьбу Шотландии провести референдум о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбу главы регионального правительства Шотландии Николы Стерджен предоставить ей полномочия для проведения нового референдума о независимости. "Шотландский народ решительно высказался за сохранение нашего Соединенного Королевства, и это результат, который правительства Шотландии и Великобритании обязались уважать", — написал Джонсон во вторник, 14 января, в микроблоге Twitter.

Джонсон отметил, что "не может согласиться с любой просьбой о передаче власти, которая приведет к дальнейшим референдумам о независимости", и напомнил, что в 2014 году, когда Шотландия провела такой референдум, Стерджен согласилась с тем, что подобное голосование было единственным в жизни сегодняшнего поколения.

"Еще один референдум о независимости сохранит политический застой, который продолжается в Шотландии последнее десятилетие… Пришло время, чтобы мы все приняли усилия для сплочения Великобритании", — написал далее британский премьер.

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