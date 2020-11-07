Джо Байден объявлен победителем президентских выборов в США

Кандидат от демократов Джо Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу на выборах президента США, сообщает CNN. Для победы достаточно 270 голосов.

Последние необходимые голоса выборщиков кандидат получил, как пришли результаты из штата Пенсильвания, где со вторника продолжался подсчет голосов.

При этом данные нельзя считать окончательными, поскольку ранее штабы объявили о решении идти в суды из-за результатов в отдельных штатах. Сторонники Дональда Трампа настаивали на пересмотре данных в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Висконсине. Окружение Байдена обещало защищать интересы своего кандидата в этих штатах.

Окончательные итоги выборов, таким образом, могут быть объявлены уже после рассмотрения всех жалоб.

Основная борьба на выборах развернулась в штатах, где четыре года назад нынешнему президенту неожиданно для аналитиков удалось опередить Хиллари Клинтон: Висконсине, Мичигане, Аризоне, Пенсильвании. По мере подсчета голосов вперед выходил то Трамп, то Байден.

В истории американских выборов были случаи, когда упорная борьба за какой-то штат приводила к затягиванию выборов. В 2000 году судьбу голосования решала Флорида, победа в которой отдавала победу Джорджу Бушу или Альберту Гору. Поскольку преимущество республиканского кандидата составило всего 1 тыс. голосов, демократы потребовали ручного пересчета бюллетеней. Он подтвердил победу Буша с перевесом в 0,01%. Спустя месяц после выборов Гор признал свое поражение.