DW: Зеленский помиловал 12 осужденных на Украине россиян

По его словам, граждане России "уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене" заключенными.
Официальный Киев на данный момент не подтвердил информацию о помиловании.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры Москвы и Киева по обмену удерживаемыми лицами близки к завершению. Глава государства допустил "достаточно крупный" обмен.
В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.
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