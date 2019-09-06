06.09.2019, 21:44

DW: Зеленский помиловал 12 осужденных на Украине россиян


Deutsche Welle
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Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Scanpix

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, осужденных на Украине. Об этом адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы некоторых из осужденных, сообщил в пятницу, 6 сентября.

По его словам, граждане России "уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене" заключенными.

Официальный Киев на данный момент не подтвердил информацию о помиловании.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры Москвы и Киева по обмену удерживаемыми лицами близки к завершению. Глава государства допустил "достаточно крупный" обмен.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.

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