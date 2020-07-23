DW: Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

В частности, европарламентарии в своей резолюции потребовали "целенаправленного увеличения" бюджетных средств на защиту климата и студенческую программу Erasmus+.

Они также обратились к Еврокомиссии с предложением предоставить конкретные графики введения новых сборов в ЕС, таких, например, как цифровой налог. Привязка предоставления финансовой помощи к соблюдению странами стандартов правового государства также не устроила парламентариев. Окончательное голосование по проекту бюджета должно состояться осенью.

Главы государств и правительств ЕС на пятидневном саммите договорились о создании финансового пакета объемом в 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы.

Остальные 750 млрд евро планируется потратить в рамках программы восстановления экономики стран ЕС, пострадавшей от пандемии коронавируса. Кроме того, выделяются средства на поддержку цифровизации экономики и переводе ее на экологический путь развития.