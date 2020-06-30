Двум шведам предъявили обвинение в нарушении покоя останков парома "Эстония"

Два гражданина Швеции ездили в сентябре 2019 года на место, где затонул паром. Они входили в съемочную группу, в которой были также граждане Норвегии и Германии. Группа использовала судно, работающее под флагом Германии, передает Шведское телевидение (SVT).

С судна в воду был спущен робот, который проводил подводные съемки "Эстонии". Шведский прокурор квалифицировал это как нарушение правовых норм, касающихся места упокоения останков парома.

Швеция, Эстония и Финляндия ратифицировали специальное соглашение, по которому нарушение покоя останков парома может повлечь наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет. Германия соглашение не ратифицировала, и пока неясно, как будет трактоваться это в суде.

"Ранее подобные дела судом не рассматривались, и теперь суд будет решать - как юридически оценивать произошедшее. Вопрос в том, является ли шведский закон весомее, чем тот факт, что подводные работы велись в международных водах и с судна, ходящего под немецким флагом", - сказал прокурор.