Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России

”Досудебное расследование возможного шпионажа, в ходе которого выполнялись задачи разведывательной организации Российской Федерации, было возбуждено после получения материалов, собранных из Департамента государственной безопасности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность различается.

По данным досудебного расследования, к совершению преступления их мог склонить один и тот же человек — сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.