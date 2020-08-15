Двух депутатов Европарламента не пустили в Беларусь

В совместном заявлении политики подчеркнули, что действия белорусских властей указывают на то, ”что они отказываются от любой возможности для диалога”.

Также депутаты отметили, что в эти дни решается будущее республики. Они считают, что институтам Евросоюза необходимо ”проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека”.