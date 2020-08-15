Двух депутатов Европарламента не пустили в Беларусь
Главе делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
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