15.08.2020, 08:25

Двух депутатов Европарламента не пустили в Беларусь

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Двух депутатов Европарламента не пустили в Беларусь
Foto on illustreerivZUMAPRESS.com

Главе делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В совместном заявлении политики подчеркнули, что действия белорусских властей указывают на то, ”что они отказываются от любой возможности для диалога”.

Также депутаты отметили, что в эти дни решается будущее республики. Они считают, что институтам Евросоюза необходимо ”проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека”.

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