26.06.2019, 11:57
Двое военных погибли при десантировании в Крыму
В Крыму два контрактника из ВДВ погибли в ходе тренировочных прыжков с парашютом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В Крыму два контрактника из ВДВ погибли в ходе тренировочных прыжков с парашютом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Как отмечается, трагедия случилась на полигоне Старый Крым.
Уточняется, что два десантника приземлились в воду и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.
В итоге, оба военнослужащих утонули, спасти их не успели.
На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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