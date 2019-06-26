Двое военных погибли при десантировании в Крыму

Как отмечается, трагедия случилась на полигоне Старый Крым.

Уточняется, что два десантника приземлились в воду и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.

В итоге, оба военнослужащих утонули, спасти их не успели.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.