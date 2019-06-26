26.06.2019, 11:57

Двое военных погибли при десантировании в Крыму

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Gazeta.ru
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Krimm
KrimmFoto: Sergei Malgavko, Sergei Malgavko/TASS

В Крыму два контрактника из ВДВ погибли в ходе тренировочных прыжков с парашютом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как отмечается, трагедия случилась на полигоне Старый Крым.

Уточняется, что два десантника приземлились в воду и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.

В итоге, оба военнослужащих утонули, спасти их не успели.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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