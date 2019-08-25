Двое полицейских ранены в стрельбе в Порвоо — стрелявшие еще не найдены

Полицейские были ранены из огнестрельного оружия, приехав по вызову в индустриальную зону города Порвоо после полуночи. Перестрелка произошла на улице Конейстаянтие.

Ночью в районе Ээстинмяки прошла масштабная полицейская операция с участием полицейского вертолета и спецотряда полиции Karhuryhmä. Вооруженные полицейские останавливали автомобили на автотрассе для проверки, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Пострадавшие полицейские находятся в больнице и их состояние стабильное, говорит глава полиции Сеппо Колехмайнен.

Колехмайнен пока не раскрывает, находятся ли подозреваемые в черте города или же им удалось обойти полицейское оцепление, так как следствие еще продолжается.

Ожидается, что полиция сообщит о продвижении расследования сегодня во второй половине дня.

Это уже второй случай стрельбы в полицейских за последние двое суток. Вчера сообщалось о полицейском, получившем ранение в ходе исполнения служебных обязанностей в городе Ювяскюля.